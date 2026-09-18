İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul ve çevresinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin resmi deprem kayıtlarına yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son deprem verilerini takip ediyor. 18 Eylül 2026 Cuma günü kaydedilen depremlere ilişkin saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri güncel listeler üzerinden inceleniyor. İşte 18 Eylül 2026 Cuma günü son deprem verilerine ilişkin merak edilenler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı son depremler verileri, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen sarsıntılar hakkında güncel bilgiler sunuyor. İstanbul'da deprem hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, 18 Eylül 2026 Cuma günü meydana gelen hareketlilikleri Kandilli'nin listesi üzerinden kontrol ediyor. Kayıtlarda depremlerin gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın Son Depremler listesinde de Türkiye ve çevresinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin güncel kayıtlar paylaşılıyor. İstanbul'da hissedildiği belirtilen hareketliliklerin ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntının AFAD verilerinde bulunup bulunmadığını araştırıyor. Resmi kayıtlarda depremin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi çeşitli bilgiler yer alıyor.

18 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

18 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul'da sarsıntı hissedildiği yönündeki iddialar, günün merak edilen konuları arasında bulunuyor. " İstanbul'da deprem mi oldu?", "Az önce İstanbul'da nerede deprem oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına ilişkin yanıtlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtları üzerinden takip ediliyor. İstanbul ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılarla ilgili yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.