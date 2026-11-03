İstanbul'da bugün okullar tatil mi? SON DAKİKA! Bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu? (3 Kasım Salı)

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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından öğrenciler ve veliler, 3 Kasım 2026 Salı günü okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle hava koşullarının ulaşım üzerindeki etkisi nedeniyle gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, bugün İstanbul'da okullar tatil mi, 3 Kasım Salı günü İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde eğitime ara verildiğine yönelik doğrulanmış bir duyuru yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda İstanbul'daki okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler olası gelişmeleri yakından takip ederken, eğitime ara verilmesine ilişkin karar alınması halinde bunun Valilik tarafından duyurulması bekleniyor.

3 KASIM SALI İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Mevcut bilgilere göre 3 Kasım Salı günü İstanbul'da okullar açık ve dersler yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bugün eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor.

Öğrencilerin, okul yönetimleri tarafından yapılabilecek özel duyuruları da takip etmeleri gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ OKULLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından 3 Kasım Salı günü için okulların tatil edilmesine yönelik doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Hava koşullarına bağlı olarak yeni bir karar alınması halinde resmi duyurunun Valilik kanallarından paylaşılması bekleniyor.

İstanbul'daki eğitim süreçlerinin il düzeyindeki koordinasyonu ise İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.