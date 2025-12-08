İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 8-9 Aralık İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Zeytinburnu ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Aralık İstanbul Zeytinburnu su kesintisi saatleri...
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ
İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SEYİT NİZAM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.12.2025 17:00:14
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.12.2025 21:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185