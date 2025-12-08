İstanbul ZEYTİNBURNU su kesintisi! 8-9 Aralık İSKİ Zeytinburnu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Zeytinburnu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

İSKİ Zeytinburnu su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: SEYİT NİZAM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.12.2025 17:00:14

Tahmini Bitiş Tarihi: 8.12.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185