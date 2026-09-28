İstanbul yarın okullar tatil mi? 29 Eylül Salı okul var mı?

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik verilere dayanan açıklamada, yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği ifade edildi. Rüzgarın ise kuzey yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre arasında hızla esmesi bekleniyor.

Valilik, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu. Bununla birlikte, yayımlanan meteorolojik uyarının okulların tatil edildiği anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor. Eğitime ara verilmesi ancak ayrı ve resmi bir kararla mümkün oluyor.

29 EYLÜL SALI İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Tahminlere göre kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, bazı bölgelerde ise aralıklı sağanak yağışlar görülecek.

Sonbahar serinliği de kendini daha fazla hissettirecek. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın 16 derece civarına gerilemesi, gün içinde ise en yüksek değerin 19 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle sabah erken saatlerde okula ve işe gidecek vatandaşların kalın giysiler ve şemsiye bulundurması faydalı olacak.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteorolojik tahminler, 29 Eylül Salı günü İstanbul'un farklı noktalarında sağanak yağış beklendiğini gösteriyor. Yağışın tüm ilçelerde aynı şiddette görülmesi beklenmiyor. Bazı bölgelerde kısa süreli ve kuvvetli yağışlar etkili olurken, bazı ilçelerde yağmurun daha hafif geçmesi mümkün.

Yağışlı hava nedeniyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun artabileceği, toplu taşımada da zaman zaman gecikmeler yaşanabileceği değerlendiriliyor. Sürücülerin takip mesafesine dikkat etmesi ve yolculuk planlarını hava koşullarına göre yapması tavsiye ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yağışlı hava dalgasının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde beklenen hava koşulları şöyle:

• Hava durumu: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

• Yağış süresi: Perşembe gününe kadar aralıklarla

• Rüzgar: Kuzeyli yönlerden, saatte 40-60 kilometre hızla

• Olası riskler: Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar

Uzmanlar, dere yatakları ve alçak kesimlerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına karşı tedbirli olmasını, hava durumu güncellemelerini ve resmi kurumların duyurularını düzenli olarak takip etmesini öneriyor.