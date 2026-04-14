Haberler

İstanbul Valiliği tatil duyurusu yaptı mı, 15 Nisan tatil açıklaması geldi mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valiliği tarafından 15 Nisan’a ilişkin okulların tatil olup olmadığı yönünde beklenen açıklama vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. “İstanbul Valiliği tatil duyurusu yaptı mı, 15 Nisan tatil mi?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar merakla araştırılıyor. Son dakika gelişmeleriyle birlikte İstanbul’daki eğitim-öğretim durumuna dair net bilginin paylaşılması bekleniyor.

15 Nisan tarihinde İstanbul’da okulların tatil edilip edilmediği konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul Valiliği’nin yapacağı olası tatil açıklaması, “15 Nisan tatil mi?” sorusunu gündemde üst sıralara taşırken, gözler resmi duyurulara çevrilmiş durumda. Şu an için beklenen açıklama henüz gelmezken, gelişmeler anbean takip ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? SON DURUM MERAK EDİLİYOR

Türkiye genelinde eğitim camiasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme sonrası “yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

EĞİTİM-BİR-SEN’DEN ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sendika, yaşanan olayı protesto etmek ve eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca aynı gün Siverek’te yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

GÖZLER VALİLİKLER VE MEB AÇIKLAMASINDA

Ülke genelinde yapılacak iş bırakma eylemi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, şu ana kadar İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği, İzmir Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, “15 Nisan okullar tatil mi?” sorusuna yanıt bulmak için gelecek son dakika duyurularını bekliyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, valilikler ve ilgili kurumların yapacağı olası açıklamaların ardından eğitim-öğretim durumuna ilişkin net bilginin paylaşılması bekleniyor. Yeni bir duyuru gelmesi halinde detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

