İstanbul Valiliği tatil duyurusu yaptı mı, 15 Nisan tatil açıklaması geldi mi?

15 Nisan tarihinde İstanbul’da okulların tatil edilip edilmediği konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul Valiliği’nin yapacağı olası tatil açıklaması, “15 Nisan tatil mi?” sorusunu gündemde üst sıralara taşırken, gözler resmi duyurulara çevrilmiş durumda. Şu an için beklenen açıklama henüz gelmezken, gelişmeler anbean takip ediliyor.

Türkiye genelinde eğitim camiasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme sonrası “yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyük şehirlerde öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sendika, yaşanan olayı protesto etmek ve eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca aynı gün Siverek’te yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Ülke genelinde yapılacak iş bırakma eylemi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken, şu ana kadar İstanbul Valiliği, Ankara Valiliği, İzmir Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, “15 Nisan okullar tatil mi?” sorusuna yanıt bulmak için gelecek son dakika duyurularını bekliyor.

Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, valilikler ve ilgili kurumların yapacağı olası açıklamaların ardından eğitim-öğretim durumuna ilişkin net bilginin paylaşılması bekleniyor. Yeni bir duyuru gelmesi halinde detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.