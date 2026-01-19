İSTANBUL VALİLİĞİ SON DAKİKA: İstanbul 19 Ocak idari izin kararı açıklandı mı? İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlar, 19 Ocak Pazartesi günü için idari izin olup olmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul 19 Ocak idari izin kararı açıklandı mı? İstanbul'da okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL 19 OCAK İDARİ İZİN KARARI AÇIKLANDI MI?

Yoğun kar yağışı nedeniyle sosyal medya ve haber kanallarında İstanbul'da idari izin olup olmadığı sıkça sorgulanıyor. İstanbul Valiliği, 19 Ocak Pazartesi günü için üniversiteler veya kamu kurumları için doğrudan bir tatil açıklaması yapmadı. Valiliğin resmi sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan bilgilerde, vatandaşlara genel güvenlik önlemleri ve ulaşım tedbirleri hatırlatıldı.

Bu kapsamda:

Kar yağışı ve buzlanma riskine karşı araç sürücülerinin dikkatli olması,

Yaya ve toplu taşıma kullanıcılarının tedbirli davranması,

Okul ve iş yeri yöneticilerinin, çalışanlarının güvenli ulaşımı için gerekli önlemleri alması

şeklinde uyarılar öne çıkıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ İDARİ İZİN AÇIKLAMASI YAPTI MI?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı son açıklamalarda idari izinle ilgili doğrudan bir karar bulunmuyor. Valilik, kar ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını isterken, resmi kurumlar için herhangi bir genel tatil veya izin duyurusu paylaşmadı.

Uzmanlar ve meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yoğun olduğu günlerde trafikte ve yaya hareketlerinde risklerin arttığını belirtiyor. Bu nedenle, İstanbul Valiliği'nin uyarılarına uymak ve resmi açıklamaları takip etmek büyük önem taşıyor.