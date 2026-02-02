İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi! 3-4 Şubat İSKİ Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Üsküdar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Üsküdar su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: BEYLERBEYİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.02.2026 18:24:26

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.02.2026 4:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185