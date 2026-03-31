İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 31 Mart-1 Nisan İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 31 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 31 Mart İstanbul Ümraniye su kesintisi saatleri...
ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ
İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SARAY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 31.03.2026 12:08:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 31.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185