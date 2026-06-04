İstanbul TUZLA su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...
Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
TUZLA SU KESİNTİSİ
İSKİ Tuzla su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: AKFIRAT MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ
Başlama Tarihi: 04.06.2026 15:27:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185