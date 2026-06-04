İstanbul TUZLA su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

TUZLA SU KESİNTİSİ

İSKİ Tuzla su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: AKFIRAT MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 04.06.2026 15:27:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185