İstanbul TUZLA su kesintisi! 26-27 Ağustos İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Tuzla su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Tuzla ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul Tuzla su kesintisi saatleri...
Tuzla su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
TUZLA SU KESİNTİSİ
İSKİ Tuzla su kesintisi listesi açıklandı:
İçmeler Mah / Tuzla
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
26.08.2026 16:19
Tahmini Bitiş
26.08.2026 18:00