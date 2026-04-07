İstanbul TOKİ kura sonuçları (İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul’da TOKİ tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla takip ediliyor. Özellikle İstanbul TOKİ kura sonuçları, hak sahiplerinin belirlenmesi açısından hayati öneme sahip. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ) 2026

İstanbul’da TOKİ tarafından yürütülen 100 bin sosyal konut projesi, başvuru yapan vatandaşların yakından takip ettiği en önemli konulardan biri haline geldi. Projenin en kritik aşaması olan kura çekimi, hak sahiplerinin belirlenmesini sağlıyor ve sonuçların açıklanma süreci büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve vatandaşlar, canlı yayını internet üzerinden takip edebilecek. Bu süreç, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülerek hak sahiplerinin haklarını güvence altına alıyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TOKİ İstanbul sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar için asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi, kura çekimi tamamlandıktan sonra açıklanacak. Yapılan resmi açıklamalara göre kura çekimi Nisan 2026’da gerçekleşecek ve isim listesi 25 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek. Bu tarih, başvuru sonuçlarının kesinleştiği ve hak sahiplerinin durumlarını öğrenebileceği kritik bir dönüm noktası olacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarının açıklanma süreci, vatandaşlar açısından en çok merak edilen konulardan biri. Bakan Kurum’un açıklamalarına göre kura çekimi Nisan ayında yapılacak ve hak sahipleri, canlı yayın aracılığıyla kura çekimini takip edebilecek. Kura tamamlandıktan hemen sonra asil ve yedek listeler yayımlanacak. Bu sayede hak sahipleri, sosyal konut projesi kapsamında hangi vatandaşların asil hak sahibi olduğunu ve hangi adayların yedek listede yer aldığını resmi olarak öğrenebilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi sonrası isim listesi ve hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, iki ana platform üzerinden sorgulama yapabilecekler. Bunlardan ilki TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi. Burada başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak kendi hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ İstanbul projesi kapsamında olumlu veya olumsuz başvuru durumlarını öğrenebilecekleri bilgileri Ramazan Bayramı öncesinde almışlardı. Kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahiplerinin listesi ilan edildiğinde, sonuçları resmi kanallar üzerinden sorgulamak mümkün olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinde hak sahibi olan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama sürecini takip eden ayda başlıyor.