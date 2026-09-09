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İstanbul Teknik Üniversitesi yangın olayı nedir, neden yangın çıktı?

İstanbul Teknik Üniversitesi yangın olayı nedir, neden yangın çıktı?
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nde meydana gelen yangın son dakika gelişmesi olarak gündeme geldi. İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan bir fast food zinciri şubesinde çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kampüste hareketliliğe neden olan yangının ardından “İstanbul Teknik Üniversitesi yangın olayı nedir?”, “İTÜ'de neden yangın çıktı?” ve “Yangın hangi kampüste meydana geldi?” sorularına yanıt aranıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın paniği yaşandı. Ayazağa Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir fast food zinciri şubesinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İTÜ yangın olayı kısa sürede gündem olurken, yangının nasıl çıktığı ve olayın detayları merak konusu oldu. Peki, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde neden yangın çıktı, yangın olayı nedir? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) yangın çıktı. Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan bir fast food zinciri şubesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesiyle birlikte kampüsteki hareketlilik arttı.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'nde çıkan yangın, kampüs içerisinde faaliyet gösteren fast food zinciri şubesinde meydana geldi. Şubede başlayan yangın kısa sürede fark edilirken, olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

OLAY NEDİR?

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan fast food zinciri şubesinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından itfaiyeye haber verildi ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kampüste yaşanan yangın son dakika gelişmesi olarak gündeme geldi.

HANGİ KAMPÜSTE YANGIN ÇIKTI?

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki yangın, Ayazağa Kampüsü'nde çıktı. Kampüs içerisinde bulunan fast food zinciri şubesinde meydana gelen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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