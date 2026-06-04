İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...
Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: GAZİ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.06.2026 13:20:33
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 16:30
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