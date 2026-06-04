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İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul SULTANGAZİ su kesintisi! 4-5 Haziran İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Sultangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultangazi ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul Sultangazi su kesintisi saatleri...

Sultangazi su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultangazi su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: GAZİ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.06.2026 13:20:33

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.06.2026 16:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

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