İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 3-4 Eylül İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:

Akşemsettin Mah / Sultanbeyli

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

03.09.2026 12:59

Tahmini Bitiş

03.09.2026 20:00