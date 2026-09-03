İstanbul SULTANBEYLİ su kesintisi! 3-4 Eylül İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sultanbeyli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul Sultanbeyli su kesintisi saatleri...
Sultanbeyli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Sultanbeyli su kesintisi listesi açıklandı:
Akşemsettin Mah / Sultanbeyli
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
03.09.2026 12:59
Tahmini Bitiş
03.09.2026 20:00