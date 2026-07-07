İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 7-8 Temmuz İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şişli ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul Şişli su kesintisi saatleri...
Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ
İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.07.2026 14:38:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.07.2026 18:00
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