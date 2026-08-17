İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi! 17-18 Ağustos İSKİ Şişli su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Şişli su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

İSKİ Şişli su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: MESRUTİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 17.08.2026 12:00:37

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.08.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185