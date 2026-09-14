İstanbul ŞİLE su kesintisi! 14-15 Eylül İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Şile su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Şile ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Eylül İstanbul Şile su kesintisi saatleri...
Şile su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
ŞİLE SU KESİNTİSİ
İSKİ Şile su kesintisi listesi açıklandı:
Kervansaray Mah / Şile
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
14.09.2026 15:35
Tahmini Bitiş
14.09.2026 18:00