İstanbul SARIYER su kesintisi! 26-27 Şubat İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Sarıyer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Sarıyer ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 İstanbul Sarıyer su kesintisi saatleri...
SARIYER SU KESİNTİSİ
İSKİ Sarıyer su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: EMİRGAN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.02.2026 08:03:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185