İstanbul okullar tatil mi? (TATİL OLAN İLÇELER) 2 Ocak 2026 İstanbul hangi ilçelerde okullar tatil?

İstanbul okullar tatil mi? İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girerken, megakentin birçok noktasında beyaz örtü oluştu. Yağışın ardından bazı ilçeler için eğitim-öğretime ara verilmesine yönelik kararlar alındı.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK 2026?

İstanbul'da 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların durumu, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yakından takip edildi. Peş peşe gelen meteorolojik uyarıların ardından özellikle kentin kuzeyinde yer alan ilçelerde kar yağışı etkisini artırdı. Mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma ihtimali, eğitim-öğretimin güvenli şekilde sürdürülmesini zorlaştırdı.

Bu kapsamda Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile ilçede 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, kararın buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla alındığı bildirildi. Kararın ardından gözler diğer ilçelere çevrildi.

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA!

Şile'den gelen ilk tatil haberinin ardından İstanbul'da iki ilçeden daha benzer açıklamalar yapıldı. Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde de kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Böylelikle İstanbul'da eğitim-öğretime ara verilen ilçe sayısı üçe yükseldi.

Yetkililer tarafından yapılan duyurularda, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi. İlçe bazlı alınan bu kararlar doğrultusunda İstanbul genelinde tüm okullar için tek bir tatil kararı bulunmadığı, uygulamanın yalnızca açıklama yapılan ilçeleri kapsadığı bildirildi.

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Resmi açıklamalara göre İstanbul'da 2 Ocak 2026 Cuma günü Şile, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde okullar tatil edildi. Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riskini gerekçe göstererek eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde de benzer nedenlerle eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı. Bu ilçeler dışında İstanbul'un diğer bölgeleri için şu ana kadar yapılmış bir tatil duyurusu bulunmuyor. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

AKOM tarafından paylaşılan bilgilere göre, kar yağışı öğleden sonra Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili oldu. Hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyrettiği kentte, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini azalttığı bildirildi.

Kar yağışının saat 18.00'den sonra zayıflaması beklenirken, buzlanma ve don olaylarının sabah saatlerine kadar devam edebileceği tahmin edildi. İstanbul'da 2 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklığın 1, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olacağı, havanın parçalı bulutlu geçeceği aktarıldı.