Haberler

İstanbul okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

İstanbul okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da beklenen soğuk hava ve yağışlarla birlikte öğrenciler ve veliler "İstanbul okullar tatil mi? 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklama merakla beklenirken, gözler valilikten gelecek son dakika duyurularına çevrildi.

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Yağmur ve Kuvvetli Rüzgâr Etkili: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu bir hava hâkim olurken, gece saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte hava daha serin hissedilecek.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında İstanbul'da hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 4 derece, rüzgârın ise saatte 24 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra yağmur etkili olacak. 24.00–06.00 saatleri arasında hafif yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklık 5–6 derece aralığında seyredecek. Bu saatlerde rüzgârın 30–34 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini kaybederken çok bulutlu hava sürecek. Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık 9 derece olacak. Gün boyunca sıcaklık 8–9 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde yeniden çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İstanbul okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca yağış geçişleri görülecek, pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 9 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 7, en yüksek 12 derece

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 10 derece

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 4, en yüksek 7 derece

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 4 derece

Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde yağmur ve kuvvetli rüzgâr, pazar günü ise karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi