İstanbul okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İSTANBUL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava şartlarının olumsuz seyretme ihtimali sonrası 14 Ocak Çarşamba İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı sorusuna yanıt ararken, eğitime ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Yağmur ve Kuvvetli Rüzgâr Etkili: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu bir hava hâkim olurken, gece saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesiyle birlikte hava daha serin hissedilecek.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında İstanbul'da hava çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 4 derece, rüzgârın ise saatte 24 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra yağmur etkili olacak. 24.00–06.00 saatleri arasında hafif yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklık 5–6 derece aralığında seyredecek. Bu saatlerde rüzgârın 30–34 km/sa hızla esmesi öngörülüyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini kaybederken çok bulutlu hava sürecek. Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık 9 derece olacak. Gün boyunca sıcaklık 8–9 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde yeniden çok bulutlu bir hava bekleniyor.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca yağış geçişleri görülecek, pazar günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.

14 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 9 derece

15 Ocak Perşembe: Az bulutlu, en düşük 7, en yüksek 12 derece

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 10 derece

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 4, en yüksek 7 derece

18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 4 derece

Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde yağmur ve kuvvetli rüzgâr, pazar günü ise karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.