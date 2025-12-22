Haberler

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 22-23 Aralık İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 22-23 Aralık İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Aralık İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FINDIKLI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 22.12.2025 14:26:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.12.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul MALTEPE su kesintisi! 22-23 Aralık İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Kasım Garipoğlu'nun şoförü: Uyuşturucu partilerine ünlü isimler katılıyordu

Garipoğlu'nun en yakınındaki kişi itirafçı oldu, tek tek isim verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
'Benim arazim' dedi, 50 köye giden yolu kestirdi

"Benim arazim" dedi, 50 köye giden yolu kestirdi
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu

Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
title