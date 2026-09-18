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İstanbul MALTEPE su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul MALTEPE su kesintisi! 18-19 Eylül İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Maltepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Maltepe ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul Maltepe su kesintisi saatleri...

Maltepe su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

MALTEPE SU KESİNTİSİ

İSKİ Maltepe su kesintisi listesi açıklandı:

Başıbüyük Mah / Maltepe

Açıklama

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Başlama Tarihi

18.09.2026 15:13

Tahmini Bitiş

18.09.2026 18:00

 

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