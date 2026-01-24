İstanbul'da ulaşımın en önemli yapı taşlarından biri olan M5 Üsküdar– Samandıra Metro Hattı, büyük bir entegrasyon çalışması için geçici olarak kapatıldı. Peki, İstanbul M5 Metro Hattı kapalı mı, neden kapatıldı? M5 Üsküdar– Samandıra metrosu ne zaman açılacak? Detaylar...

İSTANBUL M5 METRO HATTI KAPALI MI?

İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden biri olan M5 Üsküdar– Samandıra Metro Hattı, zaman zaman bakım, entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalabiliyor. M5 hattı, İstanbul'un gelişen ulaşım altyapısının önemli bir parçası olmakla birlikte, yeni projelerle entegrasyonu ve yapılan testler sırasında bazı düzenlemeler gereklidir.

İSTANBUL M5 METRO HATTI NEDEN KAPALI?

M5 Üsküdar– Samandıra Metro Hattı'nın kapanmasının arkasında yatan ana neden, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının hizmete açılacak olmasıdır. Bu uzatma, mevcut metro hattının kapasitesini artıracak ve Üsküdar–Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresini ciddi şekilde azaltacaktır.

Yapılan açıklamada, entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılması zorunlu testler nedeniyle hat üzerinde geçici bir düzenleme yapılacağı vurgulanmaktadır. Bu testlerin ve entegrasyon çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için M5 hattı, 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılacaktır.

M5 ÜSKÜDAR–SAMANDIRA METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın kapanmasının ardından, yolcular tarafından en çok sorulan sorulardan biri de, "M5 Üsküdar–Samandıra metrosu ne zaman açılacak?" sorusudur. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M5 hattı, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 06:00 itibarıyla yeniden işletmeye açılacaktır.

Bu süre zarfında, gece metro seferlerinin de aksayacağı belirtildi. 23-25 Ocak 2026 tarihlerinde, Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak ve yolcuların bu günlerde alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirilmesi sağlanacaktır.

M5 ÜSKÜDAR–SAMANDIRA METRO HATTI ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı'nın geçici kapalı olduğu dönemde, İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanacaktır. Bu ulaşım alternatifleri, sadece gündüz seferleriyle sınırlı olmayıp, gece metro seferlerini de kapsayacak şekilde, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına tüm güzergâh boyunca hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.

İETT otobüsleri, M5 hattının güzergâhını kapsayacak şekilde belirli bir düzende sefer yapacak ve yolcuların metronun kapanmasından dolayı aksama yaşamamaları sağlanacaktır. Yetkililer, bu geçici düzenlemeyle ilgili olarak vatandaşları bilgilendirmeye ve gerekli açıklamaları yapmaya devam etmektedir.