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İstanbul-Kuşadası otobüsü kaza olayı nedir, ne zaman oldu, kaç ölü, kaç yaralı var, hangi otobüs firması kaza yaptı? Son dakika...

İstanbul-Kuşadası otobüsü kaza olayı nedir, ne zaman oldu, kaç ölü, kaç yaralı var, hangi otobüs firması kaza yaptı? Son dakika...
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İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki, İstanbul-Kuşadası otobüsü kaza olayı nedir, ne zaman oldu, kaç ölü, kaç yaralı var, hangi otobüs firması kaza yaptı? Son dakika...

İstanbul'dan Kuşadası'na gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün yaptığı kaza, son dakika gelişmesi olarak gündeme geldi. Kazanın nedeni, can kaybı ve yaralı sayısı ile otobüs firmasına ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "İstanbul- Kuşadası otobüsü kaza olayı nedir?", "Kaç ölü ve yaralı var?" ve "Hangi otobüs firması kazaya karıştı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, olayla ilgili resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. İşte kazaya dair son bilgiler...

İSTANBUL-KUŞADASI OTOBÜSÜ KAZA OLAYI NEDİR?

İstanbul- Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen M.E.G. yönetimindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, otobüste bulunan yolcuları kurtarmak ve yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

KAÇ YARALI VAR?

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

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