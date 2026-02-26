İstanbul KÜÇÜKÇEKMECE su kesintisi! 26-27 Şubat İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Küçükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul Küçükçekmece su kesintisi saatleri...
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
İSKİ Küçükçekmece su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: İSTASYON MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 26.02.2026 13:15:02
Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185