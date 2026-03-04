İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...
Kadıköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
KADIKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.03.2026 11:42:39
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185