İstanbul KADIKÖY su kesintisi! 4-5 Mart İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İSKİ Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kadıköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul Kadıköy su kesintisi saatleri...

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Kadıköy su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.03.2026 11:42:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.03.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
