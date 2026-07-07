İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Temmuz İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 TEMMUZ
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalle: 15 TEMMUZ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.07.2026 14:47:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.07.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ŞİŞLİ
Etkilenen Mahalle: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.07.2026 14:38:43
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.07.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185