İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 5 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalle: ŞAHİNTEPE MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2026 15:57:59
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2026 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: KEMER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2026 14:12:07
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: MEHTER CEŞME MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2026 12:05:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185