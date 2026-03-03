İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.03.2026 16:36:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KADIKÖY

Etkilenen Mahalle: ERENKÖY HATLARINDA

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.03.2026 10:19:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

TUZLA

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.03.2026 14:22:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185