İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.03.2026 16:36:08
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 18:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KADIKÖY
Etkilenen Mahalle: ERENKÖY HATLARINDA
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.03.2026 10:19:38
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
TUZLA
Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.03.2026 14:22:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.03.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185