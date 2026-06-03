İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 HAZİRAN
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalle: DİKİLİTAŞ MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.06.2026 15:13:14
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.06.2026 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
FATİH
Etkilenen Mahalle: HIRKA-İ ŞERİF MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.06.2026 15:50:30
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.06.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SARIYER
Etkilenen Mahalle: FERAHEVLER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 03.06.2026 14:57:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 3.06.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185