İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Şubat İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 26 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 26 ŞUBAT

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalle: ARNAVUTKÖY MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.02.2026 08:03:51

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT

Etkilenen Mahalle: AKÇABURGAZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.02.2026 15:41:15

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: KANARYA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 26.02.2026 13:15:02

Tahmini Bitiş Tarihi: 26.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185