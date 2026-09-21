Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul İSKİ su kesintisi! 21-22 Eylül İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnönu Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

21.09.2026 15:59

Tahmini Bitiş

21.09.2026 18:00

---

Havaalanı Mah / Esenler

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

21.09.2026 15:52

Tahmini Bitiş

21.09.2026 18:00

---

Kozyatağı Mah / Kadıköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

21.09.2026 15:06

Tahmini Bitiş

21.09.2026 17:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı

Kendisini linçleyenleri pişman etti!

Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki

Ne yaptın Mourinho? Arda'ya yaptığı olay oldu
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem! Veliler 7/24 telefonla randevu alabilecek

Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem
Tüp mide ameliyatı sonrası çilesi bitmedi! 3 kez ameliyat olan İlkcan İlhan'dan yardım çağrısı

Zayıflamak için ameliyat oldu! 3 ameliyattan sonra tek dileği kaldı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü

77 yaşındaki adam, tartıştığı market çalışanı tarafından öldürüldü
Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, 'Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz' dedi

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza devam edeceğiz" dedi