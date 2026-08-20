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İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Akbaba Mah / Beykoz

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

20.08.2026 11:52

Tahmini Bitiş

20.08.2026 18:00

Akat Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

20.08.2026 15:47

Tahmini Bitiş

20.08.2026 18:30

Başıbüyük Mah / Maltepe

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

20.08.2026 15:50

Tahmini Bitiş

20.08.2026 18:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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