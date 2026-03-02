İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 MART
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYOĞLU
Etkilenen Mahalle: CAMİ KEBİR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.03.2026 15:17:22
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.03.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
SARIYER
Etkilenen Mahalle: FERAHEVLER MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.03.2026 12:50:49
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.03.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185