İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Haziran İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?-
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 HAZİRAN
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: ÇİLİNGİR MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.06.2026 16:48:51
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.06.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAHÇELİEVLER
Etkilenen Mahalle: KOCASİNAN MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.06.2026 16:35:41
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.06.2026 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 02.06.2026 14:19:01
Tahmini Bitiş Tarihi: 2.06.2026 20:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185