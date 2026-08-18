İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 18 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 18 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: GÜMÜSPALA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.08.2026 09:59:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.08.2026 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.08.2026 13:59:41

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.08.2026 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

FATİH

Etkilenen Mahalle: YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.08.2026 14:50:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.08.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185