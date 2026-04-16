İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Nisan İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Nisan günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 NİSAN

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: DELİKLİKAYA MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: CİHANGİR MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESİNTİSİ

Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalle: BAHÇEŞEHİR 2.KISIM MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 16.04.2026 16:23:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.04.2026 15:16:36

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.04.2026 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185