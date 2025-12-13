Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13-14-15 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Beyoğlu, Kağıthane, Şişli su kesintisi listesi açıklandı. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13, 14, 15 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 13-14 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başakşehir Su Kesintisi

Başakşehir ilçesinin Ziya Gökalp Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 22.50'de başlamış olup, suyun 13 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da verilmesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Beyoğlu Su Kesintisi

Beyoğlu ilçesinin Kamer Hatun, Asmalı Mescit ve Gümüşsuyu mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında kesinti uygulanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, suyun 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da verilmesi öngörülmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

Beşiktaş Su Kesintisi

Beşiktaş ilçesinin Muradiye ve Vişnezade mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı hizmet vermektedir.

Eyüpsultan Su Kesintisi

Eyüpsultan ilçesinin Güzeltepe Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi bulunmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da tamamlanması beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Kağıthane Su Kesintisi

Kağıthane ilçesinin Hürriyet, Nurtepe ve Talat Paşa mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

ŞişliSu Kesintisi

Şişli ilçesinin Eskişehir, Ergenekon ve Teşvikiye mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi öngörülmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı hizmet vermektedir.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
title