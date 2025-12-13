İstanbul İSKİ su kesintisi! 13-14 Aralık İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 13-14 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başakşehir Su Kesintisi

Başakşehir ilçesinin Ziya Gökalp Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında kesinti yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 22.50'de başlamış olup, suyun 13 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da verilmesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Beyoğlu Su Kesintisi

Beyoğlu ilçesinin Kamer Hatun, Asmalı Mescit ve Gümüşsuyu mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında kesinti uygulanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, suyun 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da verilmesi öngörülmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

Beşiktaş Su Kesintisi

Beşiktaş ilçesinin Muradiye ve Vişnezade mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı hizmet vermektedir.

Eyüpsultan Su Kesintisi

Eyüpsultan ilçesinin Güzeltepe Mahallesi'nde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi bulunmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da tamamlanması beklenmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı aranabilir.

Kağıthane Su Kesintisi

Kağıthane ilçesinin Hürriyet, Nurtepe ve Talat Paşa mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi planlanmaktadır. Detaylı bilgi için ALO 185 hattından bilgi alınabilir.

ŞişliSu Kesintisi

Şişli ilçesinin Eskişehir, Ergenekon ve Teşvikiye mahallelerinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 1000 mm çaplı ana isale hattında su kesintisi yaşanmaktadır. Kesinti 12 Aralık 2025 tarihinde saat 17.22'de başlamış olup, 13 Aralık 2025 tarihinde saat 00.30'da sona ermesi öngörülmektedir. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı hizmet vermektedir.