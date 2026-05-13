İstanbul GÜNGÖREN su kesintisi! 13-14 Mayıs İSKİ Güngören su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güngören su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

İSKİ Güngören su kesintisi listesi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: GENÇOSMAN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 13.05.2026 13:38:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 13.05.2026 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185