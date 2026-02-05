Haberler

İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 5-6 Şubat İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.02.2026 10:27:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
500

