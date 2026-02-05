İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 5-6 Şubat İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Şubat günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Şubat İstanbul su kesintisi saatleri...

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 05.02.2026 10:27:54

Tahmini Bitiş Tarihi: 5.02.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185