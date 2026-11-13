İstanbul fırtına saat kaçta başlayacak, haftasonu hangi ilçelerde fırtına var?

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Fırtınanın ardından İstanbullular "Fırtına saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?" ve "Hafta sonu hangi ilçelerde fırtına var?" sorularının yanıtını araştırıyor. Meteoroloji uzmanları, hafta sonu rüzgarın yön değiştireceğini ve kuvvetli sağanağın kente geleceğini belirtiyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da fırtına 13 Kasım Cuma gecesi saat 02.00 itibarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım Cumartesi saat 05.00 arasını kapsıyor. Güney yönlü lodos fırtınasının hızı saatte 50 ile 90 kilometre arasında olacak.

HAFTA SONU HANGİ İLÇELERDE FIRTINA VAR?

Meteoroloji'nin uyarısı belirli ilçelerle sınırlı değil, İstanbul'un tamamını kapsıyor. Kuvvetli sağanak uyarısı da kentin 39 ilçesinin hepsi için geçerli. Bu nedenle hafta sonu Avrupa ve Anadolu yakasındaki tüm ilçelerde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da hava şöyle olacak:

Cumartesi öğle saatlerinden itibaren güney yönlü lodos, kuzey yönlü poyraza dönecek.

Poyrazın saatteki hızı 60 ile 90 kilometre arasında olacak ve zaman zaman kuvvetli esecek.

Cumartesi öğleden sonra sağanak başlayacak ve akşam saatlerinde şiddetini artıracak.

Gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanağın pazar sabahına kadar sürmesi öngörülüyor.

Şu anda 20-23 derece olan sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Uzmanlar ayrıca yer yer dolu ve hortum riskine karşı da uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması isteniyor.

FIRTINA NEDENİYLE HANGİ YERLER KAPATILDI?

İstanbul Valiliği, fırtına nedeniyle 12 koru ve parkı ziyarete kapattı. Kapatılan alanlar şunlar:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Parkı

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Hidiv Kasrı

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

VAPUR VE TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Fırtına nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler saat 08.00 itibarıyla durduruldu. Şehir Hatları'nın birçok hattında vapur seferleri iptal edildi. İptal edilen hatlar arasında Bostancı-Karaköy-Kabataş, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Adalar bulunuyor. Yenikapı'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya yapılacak bazı deniz otobüsü seferleri de yapılamadı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuşlar planlandığı şekilde sürüyor.

FIRTINA NEREDE HASARA YOL AÇTI?

Fırtına kentin farklı noktalarında maddi hasara neden oldu. Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 4 aracın üzerine düştü. Bahçelievler ve Güngören'de ise devrilen ağaçlar park halindeki araçlarda hasara yol açtı. İstanbul Valiliği, ihbarların tamamına müdahale edildiğini, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı.