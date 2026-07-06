İSTANBUL FESTİVALİ TAKVİMİ: İstanbul Festivalinde kimler var, hangi şarkıcılar çıkacak?
İstanbul'un yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan İstanbul Festivali için geri sayım başladı. Günler sürecek organizasyonda sahne alacak sanatçılar ve konser takvimi müzikseverlerin gündemindeki yerini korurken, "İstanbul Festivali'nde kimler var?", "Hangi şarkıcılar sahne alacak?" ve "Konser takvimi nasıl?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İstanbul Festivalinde kimler var, hangi şarkıcılar çıkacak?
Türkiye'nin en çok konuşulan müzik organizasyonlarından biri olmaya hazırlanan İstanbul Festivali, bu yıl da yıldız isimleri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı dev konser programı büyük ilgi görürken, "İstanbul Festivali'nde hangi sanatçılar çıkacak?", "Festival takviminde kimler var?" ve "Konserler hangi gün düzenlenecek?" soruları müzik tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Festival programına dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...
İSTANBUL FESTİVALİNDE KİMLER VAR?
Müzikseverlerin merakla beklediği 2026 Ağustos konser takvimi belli oldu. Yerli ve yabancı birçok ünlü ismin sahne alacağı festival programında Ajda Pekkan, Gökhan Türkmen, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Duman, Edis, Gülşen, Tiësto, Central Cee, ATEEZ, MONSTA X, SUNMI ve KWON EUNBI gibi birbirinden önemli sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Özellikle K-Pop konserleri, elektronik müzik performansları ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinin yer aldığı program, Ağustos ayına damga vurmaya hazırlanıyor.
Festival kapsamında konserlerin büyük bölümü 16.00'da kapı açılışıyla başlayacak. Farklı müzik türlerinden sanatçıları aynı sahnede buluşturacak etkinlik serisi, hem yerli hem de yabancı müzik tutkunlarına geniş bir program sunacak.
AĞUSTOS 2026 FESTİVAL TAKVİMİ
1 Ağustos Cumartesi
16.00 – Kapı Açılışı
21.00 – Central Cee
2 Ağustos Pazar
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Gökhan Türkmen
21.30 – Ajda Pekkan
4 Ağustos Salı
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Saygı1 Serdar Ortaç
5 Ağustos Çarşamba
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Derya Bedavacı
21.30 – Özcan Deniz
6 Ağustos Perşembe
16.00 – Kapı Açılışı
21.30 – Sagopa Kajmer
7 Ağustos Cuma
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Dolu Kadehi Ters Tut
22.00 – Mor ve Ötesi
8 Ağustos Cumartesi
16.00 – Kapı Açılışı
21.30 – Tiësto
9 Ağustos Pazar
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Semicenk
21.30 – Yıldız Tilbe
11 Ağustos Salı
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Edis
21.30 – Gülşen
12 Ağustos Çarşamba
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Hande Bizi Sezen'e Götür
22.00 – Levent Yüksel
13 Ağustos Perşembe
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – Dedublüman
21.30 – Duman
K-POP RÜZGÂRI İKİ GÜN SÜRECEK
Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise K-Pop 2 Günlük Kombine programı olacak.
14 Ağustos Cuma
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – KWON EUNBI
21.00 – ATEEZ
15 Ağustos Cumartesi
16.00 – Kapı Açılışı
20.00 – SUNMI
21.00 – MONSTA X
K-Pop hayranlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen iki günlük özel program için kombine biletler satışa sunulurken, ATEEZ, MONSTA X, SUNMI ve KWON EUNBI'nin Türkiye'deki performansları şimdiden büyük heyecan yarattı.
16 Ağustos Pazar
16.00 – Kapı Açılışı
21.30 – Argy
MÜZİKSEVERLERİ DOLU DOLU BİR AĞUSTOS BEKLİYOR
Pop, rap, rock, elektronik müzik ve K-Pop başta olmak üzere farklı müzik türlerini bir araya getiren festival, Ağustos ayında binlerce müzikseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik takvimi kapsamında her gün farklı sanatçılar sahne alacak olurken, konser biletlerine ilginin yüksek olması bekleniyor. Özellikle ATEEZ, MONSTA X, Tiësto, Ajda Pekkan, Duman ve Sagopa Kajmer konserleri şimdiden en çok merak edilen etkinlikler arasında yer alıyor.