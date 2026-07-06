İSTANBUL FESTİVALİ TAKVİMİ: İstanbul Festivalinde kimler var, hangi şarkıcılar çıkacak?

Türkiye'nin en çok konuşulan müzik organizasyonlarından biri olmaya hazırlanan İstanbul Festivali, bu yıl da yıldız isimleri aynı sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. Yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı dev konser programı büyük ilgi görürken, "İstanbul Festivali'nde hangi sanatçılar çıkacak?", "Festival takviminde kimler var?" ve "Konserler hangi gün düzenlenecek?" soruları müzik tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Festival programına dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında...

İSTANBUL FESTİVALİNDE KİMLER VAR?

Müzikseverlerin merakla beklediği 2026 Ağustos konser takvimi belli oldu. Yerli ve yabancı birçok ünlü ismin sahne alacağı festival programında Ajda Pekkan, Gökhan Türkmen, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Duman, Edis, Gülşen, Tiësto, Central Cee, ATEEZ, MONSTA X, SUNMI ve KWON EUNBI gibi birbirinden önemli sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Özellikle K-Pop konserleri, elektronik müzik performansları ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinin yer aldığı program, Ağustos ayına damga vurmaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında konserlerin büyük bölümü 16.00'da kapı açılışıyla başlayacak. Farklı müzik türlerinden sanatçıları aynı sahnede buluşturacak etkinlik serisi, hem yerli hem de yabancı müzik tutkunlarına geniş bir program sunacak.

AĞUSTOS 2026 FESTİVAL TAKVİMİ

1 Ağustos Cumartesi

16.00 – Kapı Açılışı

21.00 – Central Cee

2 Ağustos Pazar

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Gökhan Türkmen

21.30 – Ajda Pekkan

4 Ağustos Salı

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Saygı1 Serdar Ortaç

5 Ağustos Çarşamba

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Derya Bedavacı

21.30 – Özcan Deniz

6 Ağustos Perşembe

16.00 – Kapı Açılışı

21.30 – Sagopa Kajmer

7 Ağustos Cuma

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Dolu Kadehi Ters Tut

22.00 – Mor ve Ötesi

8 Ağustos Cumartesi

16.00 – Kapı Açılışı

21.30 – Tiësto

9 Ağustos Pazar

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Semicenk

21.30 – Yıldız Tilbe

11 Ağustos Salı

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Edis

21.30 – Gülşen

12 Ağustos Çarşamba

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Hande Bizi Sezen'e Götür

22.00 – Levent Yüksel

13 Ağustos Perşembe

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – Dedublüman

21.30 – Duman

K-POP RÜZGÂRI İKİ GÜN SÜRECEK

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise K-Pop 2 Günlük Kombine programı olacak.

14 Ağustos Cuma

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – KWON EUNBI

21.00 – ATEEZ

15 Ağustos Cumartesi

16.00 – Kapı Açılışı

20.00 – SUNMI

21.00 – MONSTA X

K-Pop hayranlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen iki günlük özel program için kombine biletler satışa sunulurken, ATEEZ, MONSTA X, SUNMI ve KWON EUNBI'nin Türkiye'deki performansları şimdiden büyük heyecan yarattı.

16 Ağustos Pazar

16.00 – Kapı Açılışı

21.30 – Argy

MÜZİKSEVERLERİ DOLU DOLU BİR AĞUSTOS BEKLİYOR

Pop, rap, rock, elektronik müzik ve K-Pop başta olmak üzere farklı müzik türlerini bir araya getiren festival, Ağustos ayında binlerce müzikseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlik takvimi kapsamında her gün farklı sanatçılar sahne alacak olurken, konser biletlerine ilginin yüksek olması bekleniyor. Özellikle ATEEZ, MONSTA X, Tiësto, Ajda Pekkan, Duman ve Sagopa Kajmer konserleri şimdiden en çok merak edilen etkinlikler arasında yer alıyor.