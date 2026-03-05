İstanbul ESENYURT su kesintisi! 5-6 Mart İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 5 Mart İstanbul Esenyurt su kesintisi saatleri...
ESENYURT SU KESİNTİSİ
İSKİ Esenyurt su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 05.03.2026 12:05:03
Tahmini Bitiş Tarihi: 5.03.2026 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185