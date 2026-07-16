Haberler

İstanbul ESENLER su kesintisi! 16-17 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER su kesintisi! 16-17 Temmuz İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İSKİ Esenler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenler ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul Esenler su kesintisi saatleri...

Esenler su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ESENLER SU KESİNTİSİ

İSKİ Esenler su kesintisi listesi açıklandı: 

Etkilenen Mahalle: NENE HATUN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.07.2026 16:00:28

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.07.2026 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama

İlyas Yalçıntaş'tan evinde bulunan hassas teraziyle ilgili açıklama
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar

Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık! Ekipler gözlerine inanamadı
İlhan Gülay: Sosyal sorumlulukta kalıcı etki için sistem kurmak gerekiyor

İlhan Gülay: Sosyal sorumlulukta kalıcı etki için sistem kurmak gerek
Camideki yardım kutusunu kırıp 100 bin TL çaldı

Yardım kutusundaki paranın miktarı daha ilginç
Genel merkezden ilçe başkanlığına: CHP’de yönetim krizi kapı yumruklattı

CHP’de yönetim krizi yeni başkana kapı yumruklattı
TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım

TİGAD’dan Türkiye Gazeteciler Birliği için tarihi adım