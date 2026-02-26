İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 26 Şubat hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

26 Şubat Perşembe günü İstanbul'da trafik, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan yoğunlukla sürücülerin ilgisini çekiyor. Sürücüler, kapalı yollar, yol çalışmaları ve yoğunluğun en yüksek olduğu saatler hakkında bilgi edinmeye çalışırken, alternatif güzergâhlar da merak konusu oluyor. İstanbul'un farklı bölgelerindeki trafik akışı, şehirde hareket edecekler tarafından gün boyu yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

26 Şubat Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da trafik yoğunluğu, mesai başlangıcı ve okul çıkış saatleriyle birlikte artış gösteriyor. Özellikle ana arterler, köprü geçişleri ve merkezi iş bölgeleri sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşıyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Bazı ilçelerde yol çalışmaları ve bakım çalışmaları nedeniyle kısmi veya tam kapanışlar söz konusu. Bu kapsamda;

Fatih, Şişli ve Beşiktaş'ta bazı cadde ve bulvarlarda yol çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir ve Ümraniye'de ana arterlerde bakım nedeniyle sınırlı geçişler uygulanıyor.

Avcılar ve Bakırköy'de bazı kavşaklarda düzenlemeler yapılıyor.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüler için önerilen alternatif güzergâhlar:

Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yerine, yoğun saatlerde TEM Otoyolu'nun şehir içi bağlantı yolları kullanılabilir.

Anadolu yakasında Ümraniye ve Ataşehir trafiği için Şile Yolu alternatif olarak değerlendirilebilir.

Avrupa yakasında merkez ve sahil yolları yerine, E-5'in paralel yolları tercih edilebilir.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sabah yoğunluğu: 07:30 – 10:00

Öğle yoğunluğu: 12:00 – 14:00

Akşam yoğunluğu: 16:30 – 19:30

Yoğun saatler dışında trafik nispeten akıcı seyrediyor, ancak yol çalışmalarına dikkat edilmesi öneriliyor.