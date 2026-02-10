İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 10 Şubat hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

10 Şubat Salı günü İstanbul trafiği, haftanın iş temposunun yoğunluğu ile birlikte sürücüler için öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Gün boyunca değişkenlik gösterebilecek trafik yoğunluğu, yol çalışmaları ve kalabalığın en fazla olduğu noktalar, yola çıkacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Alternatif güzergâhlar ve saatlik trafik durumu, İstanbul'da yol planı yapanlar için yön belirlemede önemli rol oynuyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA ŞU AN TRAFİK VAR MI?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterlerde ve köprü bağlantılarında yoğunluk hissediliyor. Trafik akışı bazı bölgelerde yavaş ilerlerken, bazı ilçelerde normal seviyelerde devam ediyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

İstanbul genelinde yol çalışmaları nedeniyle bazı cadde ve sokaklar geçici olarak kapalı olabiliyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda bazı ana arterler ve Anadolu Yakası'nda köprü bağlantı noktalarında kısıtlamalar mevcut. Güncel kapalı yollar için belediyenin trafik uyarıları ve mobil uygulamalar takip edilmeli.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Yoğunluk yaşanan bölgeler dışında alternatif güzergâhlar tercih edilebilir. Özellikle sabah saatlerinde E-5, TEM ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde yoğunluk olduğu için yan yollar ve şehir içi ring yolları sürücüler için daha hızlı seçenekler sunuyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Haftaiçi günlerinde İstanbul trafiği sabah 07:00'den itibaren yoğunlaşmaya başlıyor ve 09:30-10:00 civarında zirveye ulaşıyor. Akşam dönüş trafiği ise 17:00'den sonra belirgin şekilde artıyor. Sürücüler, yoğun saatlerde erken yola çıkmayı veya alternatif saatleri değerlendirmeyi tercih ediyor.