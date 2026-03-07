Haberler

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Mart sabahı İstanbul'da hissedilen kısa süreli sallantı, şehirde kısa süreli bir tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar sarsıntıyı fark ederken, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne dair resmi bilgilere ulaşmak için araştırmalara başladı ve sosyal medyada paylaşımlar hızla yayıldı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

8 Mart sabahı İstanbul'da kısa süreli bir sallantı meydana geldi ve şehirde kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Evlerinde veya iş yerlerinde hafif sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirirken, sosyal medyada gözlemlerini paylaştı ve resmi açıklamaları takip etti. Bazı ilçelerde daha belirgin hissedildiği belirtilen sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu oldu; detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından gelen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

8 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 8 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı