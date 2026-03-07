İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 8 Mart İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

8 Mart sabahı İstanbul'da kısa süreli bir sallantı meydana geldi ve şehirde kısa süreli bir tedirginlik oluşturdu. Evlerinde veya iş yerlerinde hafif sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirirken, sosyal medyada gözlemlerini paylaştı ve resmi açıklamaları takip etti. Bazı ilçelerde daha belirgin hissedildiği belirtilen sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü merak konusu oldu; detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Mart itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki ölçüm istasyonlarından gelen veriler, "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyenler için Kandilli verileri, resmi ve güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablosunda meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi detayları paylaşıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiğini vurguluyor.

8 MART İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da 8 Mart sabahı bazı ilçelerde kısa süreli sallantılar hissedildi ve bu durum sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.