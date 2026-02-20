İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 20 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da gün ortasında hissedilen ani sallantı, kent sakinleri arasında tedirginlik ve merak uyandırdı. Vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin depremden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı, sosyal medyada konu kısa sürede trend haline geldi. Resmi kurumlardan gelecek açıklamalar ise merakla bekleniyor. Ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 20 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 20 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar paylaşılıyor. Yetkililer, 7/24 süren izleme ve değerlendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

20 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantılar, kentte kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.