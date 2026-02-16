İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 16 Şubat İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Deprem mi oldu?" sorusunu kısa sürede gündemin ilk sıralarına taşıdı. 16 Şubat'ta yaşandığı belirtilen bu hareketliliğin kaynağı ve şiddetiyle ilgili vatandaşlar resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 16 Şubat itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir başvuru kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 16 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saat gibi ayrıntılar yer alıyor.

Yetkililer, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşları sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

16 ŞUBAT İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği ifade edilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı. Vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını yakından takip ederken, yetkililer gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.