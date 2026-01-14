İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 14 Ocak İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul'da dakikalar önce yer sallandı! Kentin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili sorular vatandaşlar arasında hızla gündeme gelirken, sosyal medyada depremle ilgili paylaşımlar anında yayıldı. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, 14 Ocak itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli gözlem istasyonlarından elde edilen veriler, saniyeler içinde analiz edilerek "Son Depremler" listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. En küçük yer hareketlerinin dahi kaydedildiği bu sistem, depremle ilgili güncel bilgi arayan vatandaşlar için güvenilir bir kaynak olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 14 Ocak tarihli son depremler tablosunda; sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yalnızca resmi kaynakları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

14 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Ocak sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kentte kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin endişeyi artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmi kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.